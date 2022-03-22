'Kadının beyanı esas' dediler! Suçsuz olduğu 45 ay cezaevinde kaldıktan sonra anlaşıldı

Yeniakit.com.tr

Kadının beyanını esas alan kanun maddesi, hayatları zindana çevirmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 38 yaşındaki Mustafa B., "Nitelikli Cinsel İstismar" suçlamasından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üzerine atılı suçu işlemediğini ispat eden Mustafa B. 45 ay cezaevinde kaldıktan sonra, tahliye edildi. DNA testi sonucunda aklanan Mustafa B., 45 ay cezaevinde yatmasına neden olan amcasının kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.

DNA testi ile kurtuldu!

Olay 2018 yılında Kahramanmaraş'ın Çağlıyancerit ilçesinde yaşandı. Mustafa B.'ye "Nitelikli Cinsel İstismar" suçunda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Mustafa B.'nin amcasının kızı o dönem 14 yaşındaydı. Mustafa B.'ye, tacizde bulunduğunu ve taciz sonucunda hamile kaldığı iftirasını attı.

Mustafa B. çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza Yargıtay tarafından da sabit görülüp onanınca, 4 yıl kaçak hayatı yaşadı. 2012 yılında da yakalanarak cezaevine konuldu.

Çıkarıldığı her mahkemede suçsuz olduğunu belirten Mustafa B.'nin imdadına Avukat Serpil Yabanoğlu yetişti. Yabanoğlu, davayı sonuçlandırarak, doğduktan sonra ölen çocuğun babasının Mustafa B. olmadığını DNA testi ile ispat etti.