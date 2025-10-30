  • İSTANBUL
İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Dünya Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak, Tayland'da bir İsrailli turistin sokakta bir kadını öldüresiye dövdüğü kameralara yansıdı. Olay yerinde toplanmaya başlayan Taylandlılar, İsrailli insanlık düşmanına unutamayacağı bir ders verdi.

Kadını saldırganın elinden güç bela kurtaran Taylandlılar, kaçmaya çalışan psikopat İsrailli turisti yakalayıp eşek sudan gelinceye kadar dövdü. Eli yüzü kan içinde kalan İsrailli turist, yaptıklarından pişman olurken, Taylandlılar “İsrailliler defol!”, “Burada İsrailli istemiyoruz” diye bağırdılar.

