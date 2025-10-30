Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Son olarak, Tayland'da bir İsrailli turistin sokakta bir kadını öldüresiye dövdüğü kameralara yansıdı. Olay yerinde toplanmaya başlayan Taylandlılar, İsrailli insanlık düşmanına unutamayacağı bir ders verdi.
Kadını saldırganın elinden güç bela kurtaran Taylandlılar, kaçmaya çalışan psikopat İsrailli turisti yakalayıp eşek sudan gelinceye kadar dövdü. Eli yüzü kan içinde kalan İsrailli turist, yaptıklarından pişman olurken, Taylandlılar “İsrailliler defol!”, “Burada İsrailli istemiyoruz” diye bağırdılar.
