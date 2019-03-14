0553 313 94 23

Kadını intihar girişiminden kurtaran polis o anları anlattı!

Şırnak'ın Cizre Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir kadını intiharın eşiğinden döndüren polis memuru Nuh Toprak, yaşananları anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:48
Kadını intihar girişiminden kurtaran polis o anları anlattı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için 12 Mart'ta Dicle Nehri'ne atlayan kadını, akıntıya rağmen sudan çıkarmayı başaran Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nuh Toprak, o gün yaşananları aktardı.

Toprak, olay günü meslektaşları ile Bırca Belek Parkı'nda yaya olarak devriye görevinde olduklarını anımsatarak nehir kenarındaki yıkık surlardan bir kadının suya atladığını gördüğünü söyledi.

Arkadaşlarıyla olay yerine koştuklarını belirten Toprak, belindeki silahı, cebindeki telefonu ile üniformasını çıkarmadan akıntıya rağmen hemen suya atladığını dile getirdi. Çok zor da olsa kadını bileğinden yakaladığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Ancak kadın beni de suyun içine çekmeye çalıştı. Bir yandan kadını kurtarmak diğer yandan da akıntı ile mücadele ettim ve zor da olsa kadını kıyıya kadar getirmeyi başardım. Nehir kenarındaki arkadaşlarımın yardımı ile kadını sudan çıkardık ve ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdik."

''Umarım benzer olaylar yaşanmaz''

Yaşanan olaydan sonra kadının yaşadığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Toprak, "Boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım. Şimdi olsa yine atlarım. Kadını kurtardığım için çok mutluyum. Hiçbir şey bir insanın canından daha önemli olamaz. Benim yerimde de kim olsa aynı şeyi yapardı. Umarım bu ve buna benzer olaylar hiç bir zaman yaşanmaz." dedi.

Toprak, hastanede tedavisi süren A.E'ye de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay 

Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, 12 Mart'ta bir kadının intihar etmek için Dicle Nehri'ne atladığını fark etmişti. Ekipte yer alan polis memuru Nuh Toprak da hemen kadının ardından suya atlamış, akıntıya rağmen yüzerek kadını yakaladıktan sonra kıyıya çıkarmayı başarmıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 39 yaşındaki A.E. olduğu belirlenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:38
  1. Şırnak
  2. Intihar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık çalışanlarından 100. yıl koreografisi
    1. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    2. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    3. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    4. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    5. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    6. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    7. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    8. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    9. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    10. Feministler sosyal medyada da ezana..
    11. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    12. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    13. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    14. Konya'daki silahla yaralama
    15. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    16. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    17. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    18. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    19. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    20. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    21. DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart..
    22. Genel Sekreter Gökçe: Önceliğimiz iki..
    23. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    24. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    25. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    26. İran’da boru hattında patlama
    27. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    28. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    29. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    30. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!