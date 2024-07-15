Kadını evden kovup zorla iş hayatına sokan sistemden kimse memnun değil

Yaşar Süngü, Amerika'da kadınların iş hayatına zorla sokulmasının sonuçlarını değerlendirdi. Reeves'in "Of Boys and Men" kitabından örnekler vererek erkeklerin eğitimde ve iş piyasasında yaşadığı sorunlara dikkat çeken Süngü, sosyolog Kimmel'in araştırmalarıyla erkeklerin kızlardan daha düşük notlara sahip olduğunu belirtti. Pozitif ayrımcılık sloganı ile kadını evden çıkarmanın memnuniyetsizlik oluşturduğunu vurgulayan ​Süngü, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Reeves yayınladığı Of Boys and Men (2022) isimli kitabında Amerika’da kız öğrencilerin erkeklerin önüne geçişini irdelemiş.

Reeves, Amerika’da kız öğrencilerin not ortalamalarında, liseyi bitirme oranlarında ve üniversitede eğitim görme sayılarında erkeklerin önüne geçtiğine işaret ederken her dört erkekten birinin sorun yaşadığı bir eğitim ortamında sorunun erkeklerde değil sistemde olduğuna vurgu yapıyor.

Sosyolog Kimmel (2008, s. 65), Amerika’da erkeklerin ilkokuldan liseye kadar kızlardan daha düşük notlara ve daha düşük sınıf derecelerine sahip olduklarına dikkat çekiyor.

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New York Times’ta yazdığı yazıda Thomas B. Edsall, Amerika’da erkeklerin temel, lisans ve lisansüstü eğitimde geri kaldıklarını ve böylece iş piyasalarında da erkeklerin dezavantajlı konuma gelmeye başladıklarını dile getirmiş.

Özetle bugün ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde pozitif ayrımcılık sloganı ile kadını evden kovup zorla dışarıda iş hayatına sokan sistemden kimse memnun değil."