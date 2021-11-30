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Kadın - Aile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Farkındalık' paneli
Kadın - Aile

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Farkındalık' paneli

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) olarak koordinasyonu sağlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Farkındalık" paneli Çaycuma Belediyesi Konferans Salonu’nda yoğun katılma gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:36:56 - 2021-11-30 15:36:56
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Farkındalık' paneli

KASUAM Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık'ın moderatörülüğünü gerçekleştirdiği panele; diğer merkez müdür yardımcısı Arş. Gör. Büşra Yüksel Güngör, Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Tamer Özsoy, Zonguldak TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Savaş Likoğlu ve Av. Beyza Nur Özmekik panelist olarak katılım gösterdi.

Çaycuma ilçe protokolü, halkı ve sivil toplum örgütlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen panelde ‘Şiddet ve Şiddet Türleri’, ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete Dair İstatistiki Veriler’, ‘Dijital Şiddet’, ‘6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ve ‘İçimizdeki Şiddet’ başlıklarıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

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