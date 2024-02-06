  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadına yönelik şiddet konusunda “medya etik ilkeleri” hayata geçiyor
Aktüel

Kadına yönelik şiddet konusunda “medya etik ilkeleri” hayata geçiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 14:41:00 -
Kadına yönelik şiddet konusunda "medya etik ilkeleri" hayata geçiyor

Medya temsilcileriyle bir araya gelen RTÜK yönetimi belirlenecek ilkeleri 8 Mart’ta ilan edecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul Üyesi Deniz Güçer ve bazı RTÜK yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıya televizyonların üst düzey yöneticileri katıldı.

RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliğindeki çalışma toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, öncelikle kadın konusunda hassas davranan medyaya teşekkür etti. Şahin, zaman zaman reyting beklentisiyle istenmeyen yayınların yapabildiğini hatırlatarak, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda azami titizlik rica etti.

“Yayınlarda toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz”

Şahin şöyle konuştu: “Yayınlarda elbette reyting düşüneceksiniz, reytinge karşı değilim ama toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz. Çok boyutlu düşünmenizi istirham ediyorum. Şiddet olgusu ihbar hatlarıyla haber bültenlerini de kapladı. İlerde belki haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddetle topyekün mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dile de özen göstermeniz çok önemli. Dizilerdeki kanıksatıcı sahnelere karşı dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantıyı da hayata geçireceğiz.”

Toplantıda söz alan RTÜK Üyesi Güçer de, bilirlenecek etik ilkelerin önemine işaret etti

Güçer, “Kadına yönelik şiddetin medyaya yansıtılışına yönelik etik ilkeler belirliyoruz. 8 maddelik etik ilke kurallarımız için sizlerden destek bekliyoruz.” diye konuştu.
TV yöneticilerinin görüşlerinin alındığı toplantıdan sonra belirlenecek Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamuoyuna duyurulacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”
Gündem

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Denizli’de internet üzerinden tanışılan ve rezil vaatlerle eve çağırılan eşcinsel sapkınların başına gelen olay, meşru dairenin dışına çıkıl..
Yapay zeka ile dolandırıcılık vurgunu: İngiltere merkezli şirket 25 milyon dolar kaybetti!
Aktüel

Yapay zeka ile dolandırıcılık vurgunu: İngiltere merkezli şirket 25 milyon dolar kaybetti!

Çin'de dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak çok uluslu bir firmanın çalışanını yaklaşık 25.6 milyon dolar dolandırdı. Chan, ça..
Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları
Otomotiv

Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları

Akaryakıt fiyatları dalgalı seyrederken B Sedan sınıfı modeller arasında fiyat listeleri ortaya çıkmaya devam ederken Renault yine yapacağın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23