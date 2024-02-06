Kadına yönelik şiddet konusunda “medya etik ilkeleri” hayata geçiyor

RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliğindeki çalışma toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, öncelikle kadın konusunda hassas davranan medyaya teşekkür etti. Şahin, zaman zaman reyting beklentisiyle istenmeyen yayınların yapabildiğini hatırlatarak, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda azami titizlik rica etti.

“Yayınlarda toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz”

Şahin şöyle konuştu: “Yayınlarda elbette reyting düşüneceksiniz, reytinge karşı değilim ama toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz. Çok boyutlu düşünmenizi istirham ediyorum. Şiddet olgusu ihbar hatlarıyla haber bültenlerini de kapladı. İlerde belki haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddetle topyekün mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dile de özen göstermeniz çok önemli. Dizilerdeki kanıksatıcı sahnelere karşı dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantıyı da hayata geçireceğiz.”

Toplantıda söz alan RTÜK Üyesi Güçer de, bilirlenecek etik ilkelerin önemine işaret etti

Güçer, “Kadına yönelik şiddetin medyaya yansıtılışına yönelik etik ilkeler belirliyoruz. 8 maddelik etik ilke kurallarımız için sizlerden destek bekliyoruz.” diye konuştu.

TV yöneticilerinin görüşlerinin alındığı toplantıdan sonra belirlenecek Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamuoyuna duyurulacak.

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