Bu haber değil ülkeye ihanet! Cevap verecek bir solcu-Kemalist Allah’ın kulu aranıyor: Avro 60 olmazsa turizm zora girermiş

Akit TV'de ekrana gelen Manşetleri Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin borazanlığını yapan Cumhuriyet'in "Avro 60 olmazsa turizm zora girer" başlıklı yazısıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu haberin bana izahını bir tane Allah'ın kulu solcu Kemalist dürüst yok mudur? Vardır mutlaka.

Yani 100 tane solcu varsa bunların içinde iki tane üç tane de dürüst insan vardır.

Doğruya doğru yanlışa da yanlışlar. Avro 60 olmazsa turizm zora girer. Nedir ya bu?

İlaç fiyatlarını şişirmek için yükseltmek için ilaç fabrikatörleriyle iş götüren, iş yapan bir gazete ya bu.

Ben söylüyorum. Söylediğimin de arkasındayım. Dava açarlarsa da delillerimi de ortaya koyarım, hakimin önüne.

Sağlık Bakanlığı diyor ki, ilaç fabrikatörlerine 'Biz SGK kapsamında vatandaşlarımızın her birinin bütün ilaçlarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bir katkı payı küçük bir miktar var. Onun için de biz en büyük alıcıyız Türkiye içerisinde.'

Fiyatınız ne kadar? X ilacı, 30 lira diyor. Bunu biz kur bazında belli bir sabit fiyat yapacağız. Yıl içerisinde bizim ülkemize, bizim para değerimize saldırılar oluyor. Bu oynaklıklarla biz uğraşamayız. Siz bize sabit kurla vereceksiniz.'

Hatta sabit kuru da şöyle değerlendiriyorlar. Geçen sene örneğin 35 lira avro, siz bunu 27 sayın. 'Çünkü bir şişkinlik var avroda' diyorlar ve 25 liradan 22 liradan kabul ettiriyorlar.

İlaç fabrikatörü kabul ediyor. Sonra 6 ay sonra 'İlaç bulunmuyor piyasada' diye bir yaygara kopartıyor Cumhuriyeti Sözcüsü.

Arkasından ilaç fabrikatörleri 'Aa ilaçlar bulunamıyormuş. Hadi bakalım biz zam isteyelim' diyerekten gelip Sağlık Bakanlığı'nın kapısını aşındırıyorlar.

"Şimdi bu ülkeye ihanet değil midir?"

Şimdi bu ülkeye ihanet değil midir? Çıksınlar anlatsınlar bize. Ya şimdi aynısını 'avro 60 olmazsa turizm zora girer' diye kim söylemiş bunu?

Söyleyene bakalım. Yani siz avonun 60 lira olmasından kazanç mı sağlayacaksınız?

Şu kağıt, şu kağıt büyük oranda yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği için de; avro 60 lira olduğunda Cumhuriyet şimdi 25 liraysa o zaman 30 liraya 35 liraya çıkmak isteyecek.

O zaman da diyecek ki 'Var ya iktidar var ya iktidar işte bütün girdilerimizin maliyetlerini yükselttiği için zam yapmak zorunda kaldık' diye zorunlu açıklama yapacak.

"Vicdansız, insafsız, ahlaksızlar"

Ne diyor, '2025 yılını sorunlarla geçiren turizmciler 2026'dan da endişeli.' Vicdansız, insafsız, ahlaksızlar.

2025'te şu an itibariyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmadı mı turizm sektörümüz?

Turizm alanında hem kazanım olarak, miktar olarak 50 milyar doların üzerine çıkıldı hem de turist sayısı olarak rekor kırıldı.

Hem getirdikleri burada bıraktıkları döviz miktarı açısından rekor kırıldı. Bütün Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Hem de gelen turist sayısı açısından rekor kırıldı.