Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Uşak'ta Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.
N.Y. yönetimindeki otomobil ile M.Ç.B. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline derhal sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada, otomobil sürücüleri N.Y. ve M.Ç.B. ile birlikte araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.