Kadına şiddetin kaynağı alkol ve kumar!

Türkiye’de ve dünyada gün geçtikçe görünürlük kazanan kadına şiddet olgusu üzerinde yapılan araştırmalar, şiddeti tetikleyen ana unsurlardan birisinin kumar illeti olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası çapta yapılmış olan 8 bilimsel araştırma, kumar oynayan erkeklerin büyük çoğunluğunun kadınlara şiddet uyguladığını gözler önüne seriyor.

Feminazi’nin sakladığı şiddet unsuru: kumar

Gazetemiz Akit, feminist akımların doğrudan ‘erkek’ kimliğine yönelttiği kadına şiddet unsurunu doğuran ana etkenleri gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada kadına şiddeti tetikleyen en önemli unsurun alkol olduğunu gösteren istatistikler, ikincil tehlike olarak kumar illetini işaret ediyor. Ülkemizde Milli Piyango, at yarışları, iddaa isimleriyle yasal kılıfta gerçekleştirilen kumar, sektörel olarak büyüdükçe kadına şiddet vakaları da artış gösteriyor.

Korkunç oran: yüzde 62

Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin (SEKAM) yayınladığı “Türkiye’de Dünyada Kadına Şiddet” raporunda yer verilen araştırmalar, kumar ve şiddet gerçeğini gözler önüne seriyor. Söz konusu çalışmalar arasında yer alan 2008 tarihli araştırma, kumar oynayan kişilerin yüzde 62’sinin ya eşine yönelik şiddetin faili olduğunu ya da mağduru olduğunu gösteriyor.

Korman’ın yürüttüğü araştırmaya katılanların yüzde 25,4’ü eşlerine şiddet uyguladıklarını belirtiyor. Araştırma, kumar oynayanların yüzde 64,5’inin patolojik bir şekilde öfke problemi yaşadığı ortaya koyuyor.

Muelleman ve arkadaşlarının 2002’de yaptığı bir araştırmada ise, problemli kumar oynama alışkanlığına sahip eşlere sahip olduklarını belirten kadınların, eşleri kumar oynamayan kadınlara oranla şiddeti 10,5 kat daha fazla deneyimledikleri vurgulanıyor. Araştırma, önemli bir bulguyu da içeriyor. Bu bulguya göre, hem kumar hem alkol hem kumar problemi olan eşlere sahip kadınların, evliliklerinde bu problemlere sahip olmayan kadınlara göre şiddeti 50 kat daha fazla yaşadıkları bildiriliyor.

1993 yılında Bland’ın gerçekleştirdiği araştırmada, evlilikteki şiddetin yaklaşık yüzde 25’inin kumar alışkanlığı ile ilgili olduğu belirtiliyor. Aynı araştırmada çocuğa kötü muamelenin failinin yüzde 15 oranında kumar alışkanlığıyla gösteriliyor.

Lesieur ve Rotschild’in 1989’daki araştırması ise, ebeveyni kumar alışkanlığına sahip olan çocukların, şiddeti 2-3 kat daha fazla yaşadığı belirtiliyor.

Şiddet varsa kumar veya alkol de var

Yasemin Balcı ile Ünal Ayrancı’nın İstanbul’da yaptıkları araştırmada şiddet gören kadınların ilk sırada gösterdikleri neden “kumar ya da alkol” oldu. 2005 tarihli çalışmada, eşlerinden şiddet gören kadınların yüzde 37’si eşlerinin kendilerine kumar ya da alkol gibi problemlerinden dolayı şiddet uyguladığını belirtti.

Lorenz ve Yaffee’nin 1988’deki araştırmasında, takıntılı kumar oynama alışkanlığı olan kişilerin yüzde 50’sinin eşlerine fiziksel ya da sözel şiddet uyguladığı ortaya konuldu.

Kaybedince öfke patlaması yaşıyor

Avustralya Verimlilik Komisyonu raporunda, kumar alışkanlığına sahip her 10 kişiden birisinin uyguladıkları ev içi ya da diğer şiddetin kumar alışkanlıklarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Melbourne Üniversitesi’nin yürüttüğü aile içi şiddet temalı araştırmaya göre; eşi kumar oynayan kadınların yüzde 53’ünün şiddet yaşamıştır.

Bu kişilerin yüzde 44’ünün mağduriyeti, şiddeti uygulayan kişilerin kumarda kaybetmesi ve bunun getirdiği öfke ve hayal kırıklığı ile ilişkili.