  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Kadına şiddetin İslâm’da yeri yoktur
İSLAM

Kadına şiddetin İslâm’da yeri yoktur

Cahil azgın azınlığın hadsiz yorumları, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak’ı kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:17:00 -
Kadına şiddetin İslâm’da yeri yoktur

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Sosyal medya platformlarında Yüce Kur'an'ın Nisa Suresi'ni kaynak göstererek hadsiz yorumlara imza atan azgın azınlığa Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Akit aracılığıyla tepki gösterdi. İslam’ın aileyi korumak adına bütün önlemleri aldığını belirten Şenocak, "Cenab-ı Allah, bir ailede problem olduğunda seçilecek aile büyüklerinden oluşan hakemlerin (arabucuların) o aileyi sulha davet etmesini emretmiştir. Rab'bimiz bu Ayet-i Kerime'de (Nisa 34) arabulucular aileyi sulh edememişse erkeğin hanımına nasihat etmesini bu da sonuç vermezse yataklarını ayırmasını istemiştir. Ayette geçen 'darp' kelimesi ile vurmak, dövmek anlamı değil erkeğin evdeki son söz sahibi olduğu belirtilmiştir. Yani ailede son sözü söyleyen kocadır. 'Koca karısına bu ailenin hakeminin olduğunu ifade etsin' anlamındadır. Ayrıca Resulullah (SAV) 'Kadınlara vurmayın. Hayırlı olanlarınız kadınları dövmezler' buyurmuştur. Peygamberimiz (SAV)'in hayatı boyunca kadına vurmayla ilgili bir eylemi de olmamıştır" ifadelerini kullandı.

En büyük alçaklıktır

Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise "Birincisi Peygamber Efendimiz (SAV) hanımlarının hiçbirisine bir kez bile vurmamıştır. İkincisi Efendimiz (SAV), kadınları dövmememizi emretmiştir. Üçüncüsü ise Efendimiz (SAV), 'Cennet annelerin ayakları altındadır' demiştir. Hal böyleyken dinimiz İslam'a iftira atmak en büyük alçaklıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin devam eden tartışmalara da değinen Kavaklı, şöyle devam etti: "İstanbul Sözleşmesi'ni sonunu hesap etmeden bu milletin başına bela ettiler. Şimdi de içinden çıkamıyorlar. Abdurrahman Dilipak bu işe gönlünü koyan bir adamdır. Şimdi Dilipak'a suç duyurusunda bulunuyorlar. Kimler? İktidarda bulunan partinin kadın temsilcileri. Maalesef ortalığı karıştırmak isteyenler var. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadım. İnanın bizdeki çıplaklık Avrupa'da yok. Milletin aile köküne kirli su döküyorlar. Biz Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda doğurduğu çocuğu samana sarıp da örtüleri 'Aman mermi ıslanmasın' diyerek mermilere örten bir neslin torunlarıyız, çıplak modelistlerin değil. Bu millette yıkamadıkları tek kale aile kaldı. O aileyi yıkabilirlerse bu milleti hayli hayli yıkacaklar. Oyuna gelmemeliyiz."


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı