Kadına şiddetin İslâm’da yeri yoktur

Taha Emre Özdemir Ankara

Sosyal medya platformlarında Yüce Kur'an'ın Nisa Suresi'ni kaynak göstererek hadsiz yorumlara imza atan azgın azınlığa Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Akit aracılığıyla tepki gösterdi. İslam’ın aileyi korumak adına bütün önlemleri aldığını belirten Şenocak, "Cenab-ı Allah, bir ailede problem olduğunda seçilecek aile büyüklerinden oluşan hakemlerin (arabucuların) o aileyi sulha davet etmesini emretmiştir. Rab'bimiz bu Ayet-i Kerime'de (Nisa 34) arabulucular aileyi sulh edememişse erkeğin hanımına nasihat etmesini bu da sonuç vermezse yataklarını ayırmasını istemiştir. Ayette geçen 'darp' kelimesi ile vurmak, dövmek anlamı değil erkeğin evdeki son söz sahibi olduğu belirtilmiştir. Yani ailede son sözü söyleyen kocadır. 'Koca karısına bu ailenin hakeminin olduğunu ifade etsin' anlamındadır. Ayrıca Resulullah (SAV) 'Kadınlara vurmayın. Hayırlı olanlarınız kadınları dövmezler' buyurmuştur. Peygamberimiz (SAV)'in hayatı boyunca kadına vurmayla ilgili bir eylemi de olmamıştır" ifadelerini kullandı.

En büyük alçaklıktır

Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise "Birincisi Peygamber Efendimiz (SAV) hanımlarının hiçbirisine bir kez bile vurmamıştır. İkincisi Efendimiz (SAV), kadınları dövmememizi emretmiştir. Üçüncüsü ise Efendimiz (SAV), 'Cennet annelerin ayakları altındadır' demiştir. Hal böyleyken dinimiz İslam'a iftira atmak en büyük alçaklıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin devam eden tartışmalara da değinen Kavaklı, şöyle devam etti: "İstanbul Sözleşmesi'ni sonunu hesap etmeden bu milletin başına bela ettiler. Şimdi de içinden çıkamıyorlar. Abdurrahman Dilipak bu işe gönlünü koyan bir adamdır. Şimdi Dilipak'a suç duyurusunda bulunuyorlar. Kimler? İktidarda bulunan partinin kadın temsilcileri. Maalesef ortalığı karıştırmak isteyenler var. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadım. İnanın bizdeki çıplaklık Avrupa'da yok. Milletin aile köküne kirli su döküyorlar. Biz Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda doğurduğu çocuğu samana sarıp da örtüleri 'Aman mermi ıslanmasın' diyerek mermilere örten bir neslin torunlarıyız, çıplak modelistlerin değil. Bu millette yıkamadıkları tek kale aile kaldı. O aileyi yıkabilirlerse bu milleti hayli hayli yıkacaklar. Oyuna gelmemeliyiz."