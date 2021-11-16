Kadına şiddete idam mı geliyor? Bahçeli’nin kadına şiddet önerisi nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeyi, Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına şiddete yönelik bir takım önerilerde ulundu. İşte Bahçeli’nin açıklamalarından bazı bölümler: "10 Kasım sabahı Senem Kafalı kardeşimiz, 11 Kasım sabahı Hanife Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Selime Pişkin kardeşimiz, 12 Kasım'da da Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuştur. Başak Cengiz kızımız sokakta yürürken hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maalesef hayattan koparılmıştır. Bu cani hedef olarak seçtiği Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Artık zaman konuşma zamanı değil, tedbirleri sırasıyla alma zamanıdır. Biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir, vakit şiddetin kökünü kurtarma vaktidir.

Bahçeli'den kadına yönelik şiddete verilecek ceza önerileri

MHP'nin kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi hususunda görüş ve önerileri şunlardır. Ailenin korunması konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır. Parti olarak 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel yasalaşması istediğimizdir.

İyi hal indirimi kalkacak mı?

Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimlerine imkan tanınmamalıdır.

Kadına şiddete idam mı var?

Caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterilmesine izin verilmemelidir."