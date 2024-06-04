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Gündem Kadına şiddet bitmiyor! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü
Gündem

Kadına şiddet bitmiyor! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Yeniakit Publisher
2024-06-04 09:14:32 - 2024-06-04 09:14:31

Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Aksaray’da araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı.

Olay akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski eşi olduğu öğrenilen D.E. (42) isimli kadın ile görüşmek için buluşan Ö.F.B. (45) bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi. Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca Ö.F.B. aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu. Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçtan inmeyi başaran kadın kaçmak isterken eski kocası tarafından refüjde yakalandı. Darp etmeye çalıştığı kadını kollarından tutarak zorla durdurmaya çalışan Ö.F.B., ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını yine zorla araca götürmeye çalıştı. Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, bunla da yetinmeyip kadının giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler burada kesilirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ve koruma altına alınan kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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