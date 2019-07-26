Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya kampı sona erdi - Ay-yıldızlılar, kamptaki üçüncü hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu



İSTANBUL (AA) - Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya kampı sona erdi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, kampın üçüncü ve son hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) mağlup oldu. Milliler, İtalya ile ilk maçını 3-2 kaybetmiş, ikinci maçını ise 3-1'lik skorla kazanmıştı. Bu karşılaşmayla hazırlıklarının İtalya etabını tamamlayan milli voleybolcular, 2020 Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

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