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Kadın - Aile Kadın üreticilere dijital pazarlama desteği
Kadın - Aile

Kadın üreticilere dijital pazarlama desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın üreticiye destek olmak ve e-ticaret dünyasında yer edinmeleri amacıyla Shopsa.com.tr internet sitesi ile önemli bir protokole imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 17:28:00 -
Kadın üreticilere dijital pazarlama desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın üreticiye destek olmak ve e-ticaret dünyasında yer edinmeleri amacıyla Shopsa.com.tr internet sitesi ile önemli bir protokole imza attı.

Protokolle birlikte Gazi şehirde kurulan 7 kadın kooperatifi ve Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) bulunan 25 şirketin ürettiği ürünlerde sitede yer alacak. Gelişen teknoloji ve pazarlama stratejilerin değişim geçirmesiyle çağa ayak uydurulması, kadın üreticilerin desteklenerek satış yapabilmesi amacıyla TBB önemli bir çalışma için protokol imzaladı.

Kadınların çalışma hayatına katılmasıyla Anadolu kadınının ekonomik özgürlüğüne kavuşmasının hedeflendiği çalışma ile üretilen ürünler internet sitesi üzerinden dünyaya açılacak. Ülke ve aile ekonomisine katma değer sunacak iş birliği için protokol, İstanbul’da özel bir otelde imzalandı. Öte yandan girişimci kadınlar başvurularının ardından internet sitesinin Shopsa Akademi bölümünün verdiği eğitimlerden yararlanabilecek, e-ticaret hakkında bilgiler edinecek.

İmza töreninde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, iş birliğinin belediyelerin kurduğu kooperatiflerin güçlenmesi ve uluslararası alana açılması için önemli olduğunun altını çizerek, “Şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak da yedi kooperatifimiz KAGİDEM’de 25 şirketimizden çıkan ürünlerle Shopsa'nın içerisine dahil olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek açısından bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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