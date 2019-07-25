Kadın üniversitesine eğitimcilerden destek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadın Üniversiteleri kurulması için verdiği talimat doğrultusunda atılan adımlara bir destek de Eğitim-Bir-Sen’den geldi. Akit’e konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, şunları dile getirdi: “Yapılan çalışmaların uluslararası standartlarda değerlendirilmesi ve başarılarımızın artması hepimizin önceliğidir. Bizim ülkemizde de böyle bir uygulama geçmişte yapılıyordu. Ama ideolojik kaygılar yüzünden karma eğitimi zorunlu olarak benimsetmeye çalıştılar. Artık toplum içinde eskiye dönmek için bir talep var. Biz sendika olarak kişilerin tercihlerinin dikkate alınması taraftarıyız. Tek tip eğitim yapılan okullarda başarı oranı daha yüksek olmuştu. Çünkü öğrenciler rahattı, eğitimlerine konsantre durumdaydılar. Japonya şu an bu eğitim sistemiyle örnek oluşturmuş bir ülkedir. Tek tip eğitim sistemi; ayrımcılığa, inanç özgürlüğüne, cinsiyetçiliğe yem edilmemelidir.”