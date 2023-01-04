  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zincir marketler rafta indirim için sıraya girdi

Türkiye’den sonra Ürdün ve BAE’de tepki gösterdi! İsrail'in yasadışı uygulamalarına son

ABD ve Yunanistan'ı sallayacak açıklama: Türkiye bununla F-35'leri havada kilitleyecek! Kullanamayacaklar

Eda Taşpınar şerefsizliğinde yeni gelişme!

Bakan Süleyman Soylu yurt içinde kalan terörist sayısını açıkladı

En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak! Tarih verildi

Tevfik Göksu işin aslını paylaştı... İmamoğlu’nun bir yalanı daha patladı!

Akaryakıt fiyatları öyle bir gerileyecek ki... Uzman isim Türkiye'ye ilan etti: O tarihte düşecek

İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! 16 saat ambulans bekledikten sonra eşini kaybetti

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması
Yerel Kadın sürücü trafikte dehşet saçtı! Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı önüne gelene saldırdı
Yerel

Kadın sürücü trafikte dehşet saçtı! Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı önüne gelene saldırdı

Başakşehir'de bir kadın sürücü, kucağında bebekle kendisine arkadan çarptığını ileri sürdüğü ambulans şoförünü bıçakladı. Ardından, yaşananları cep telefonu kamerasına çeken gazeteciye 'beni taciz ettin' diyerek saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 18:14:00 - 2023-01-04 18:23:45

Başakşehir’de kadın sürücü kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Kadın daha sonra ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.15’de Başakşehir Altınşehir yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı.

Ambulans şoförünü bıçakladı

Kadın sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Gazeteciye 'taciz ettin' diyerek saldırdı

O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "bana taciz ettin" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23