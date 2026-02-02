  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi Ağıla giren kurt 2 saatte 200 koyunu öldürmüştü: Sürüsünü kaybeden vatandaşa ağlatan sürpriz! Bahis mafyasına ağır darbe: Veysel Şahin'in suç ortağı Şeref Yazıcı'nın kirli parasına el konuldu İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?' Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!
Gündem Kadın sürücü otomobille alışveriş merkezine daldı
Gündem

Kadın sürücü otomobille alışveriş merkezine daldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kadın sürücü otomobille alışveriş merkezine daldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, alışveriş merkezine girdi.

Sultan K. idaresindeki otomobil, Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.

Kazada hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.

Bu arada, kaza, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23