Kadın STK'ları samimiyetsiz! Dayak atan gezici ise kör ve sağırlar

NECMİ GÜLER

“Laiklik” ve “çağdaşlık” adı altında kadın hakları savunucusu pozuyla şov yapan zihniyetin ikiyüzlüğü bir defa daha tescillendi. Eşine günlerce şiddet uyguladığı ortaya çıkan Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile eşine yumruk atıp hastanelik eden çapulcu Ali İhsan Varol’un dayaklarına tek kelime etmeyen azgın azınlık; nikahsız birlikte yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğini öne süren şarkıcı Sıla için ortalığı ayağa kaldırıyor.

Özgürlüğünüz batsın

5 milyon vatandaşın katılarak darbelere karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiği tarihi Yenikapı mitingini ‘şov’ olarak tanımlayan, gezici Sıla’ya “geçmiş olsun” demek için sıraya giren azınlık grup ve temsil ettiği medya; Ahmet Kural’ı yerden yere vururken, dayakçı İsmail Küçükkaya ve Ali İhsan Varol’a toz kondurmayıp, rezilliği örtbas ediyor. Özgürlük maskesi adı altında ahlaksız bir şekilde kadın bedenini sömüren ve eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan CHP’nin başını çektiği malum çevrelerin hiç de özgürlük yanlısı bir tutum takınmadığı gözler önüne serildi.

Akbaş: Tam bir mafya düzeni

Konuyla ilgili gazetemize konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, “Allah, adaleti, iyilik yapmayı emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı yasaklar. Kadına İslam’ın verdiği değeri hiçbir inanış, hiçbir ideoloji, hiçbir beşeri sistem vermiyor. Bizim inancımızda anne olarak kadının ayakları altına cennet seriliyor” dedi.

Batının taşeronluğunu yapan sözde kadın derneklerine itibar edilmemesine dikkat çeken Akbaş, şöyle konuştu: “Nikahsız bir ilişki yaşayan bir kadına gösterilen ilgiyi neden Gezicilerin dövdüğü kadınlara göstermediler? Kendilerini hak savunucuları olarak görüyorlar ama bize göre bunlar bir mafya. Gezi zinniyetinin yeni oyunu ile karşı karşıyayız. AK Parti’ye nasıl zarar veririz, Cumhurbaşkanına bu işin ucunu nasıl dokundurabilirizin hesaplarını yapan bir zihniyet var.”

Batı medeniyetinin izlerinin Türkiye’den tamamen silinmesi gerektiğine dikkat çeken Akbaş, “Ahmet Kural’a ağız dolusu küfür edenler, sözde şiddet karşıtı yayın yapan İsmail Küçükkaya’nın eşini dövmesine neden ses çıkarmıyor? Kadın bedeninden beslenen kadın dernekleri sadece AK Parti düşmanlarına sahip çıkarak, gerçek yüzlerini ortaya koyuyor” ifadelerini .

Çileli: Maskeleri düştü

Sosyolog Burak Çileli, sözde kadın hakları savunucularının maskesinin düştüğünü kaydederek, “Bu son hadisedeki çifte standartçı tutumlarıyla kadın hakları savunucuları, samimiyetsizliklerini bir kere daha göstermişlerdir. Kendi mahallesinde olanı görmezden gelenlerin apolitik kimlikli bir oyuncunun darp iddiası karşısında birdenbire cevvalleşmeleri, hukukun “kanun önünde eşitlik” prensibini de hiçe saymak anlamına gelir” dedi.

İsmail Küçükkaya’nın eşine yönelik darp iddialarında malum kesimin sessiz kaldığını hatırlatan Çileli, “Bu durumdan, Kemalist solcuların kadına şiddet uygulamaya haklarının bulunduğu sonucu çıkıyor. Değerler ve normlar, toplumdan topluma değişse bile aynı toplumu oluşturan bireyler hukuk karşısında eşittir” şeklinde konuştu.