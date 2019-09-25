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Kadın sivil örgütlerinin desteği Diyarbakır annelerini sevindirdi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Türkiye'deki kadın sivil toplum örgütlerinin kendilerine verdiği desteğe sevindiler.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
Kadın sivil örgütlerinin desteği Diyarbakır annelerini sevindirdi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini, Türkiye'nin her yerinden kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcilerinin verdiği destek sevindirdi.

  • Diyarbakır annelerine 81 ilden kadın desteği

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini, Türkiye'nin her yerinden kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcilerinin kendilerine verdiği desteği memnuniyetle karşıladı.

"PKK illetini bitirmeden buradan kalkmayacağız"

17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eyleminde yer alan Ayşegül Biçer, AA muhabirine, bugün 81 ildeki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcilerinin kendilerine destek verdiğini gördüğünü söyledi.

"Kadınlar acımıza ortak oldu. Sesimizin daha gür çıkması için her kesimden destek bekliyoruz." diyen Biçer, çocuklarına kavuşmadan bu mücadeleye son vermeyeceklerini belirtti. Biçer, şöyle konuştu:

"Desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Kadın sivil toplum örgütleri bugün Türkiye'de ses getirdi. Allah razı olsun onlardan. Bizler bu eylemi bitirmeyeceğiz. Bir ay değil, bir yıl değil 10 yıl da olsa biz buradayız, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bizim gibi acılı analar varsa buyursunlar, gelsinler. Artık tehditlerine boyun eğmesinler, onlardan korkmuyoruz. Evlatlarımızı onlardan almadan, PKK illetini bitirmeden buradan kalkmayacağız."

"Evlatlarımız için başımızı bu yola koyduk"

İstanbul'dan gelerek 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl ise kendilerine verdikleri destekten dolayı kadınlara teşekkür etti. Destek verenler olduğu müddetçe ayakta durmaya çalışacaklarını anlatan Bingöl, desteğin sürekli artmasını istedi.

Bingöl, kimseden mal mülk talep etmediklerini sadece evlatlarına kavuşmak için eylem yaptıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Biz çocuklarımız için yaşıyoruz. Bir evladımızı götürdüler ve canımızdan can kopardılar. Onlar için yaşıyorduk, onlar için de ölmeye hazırız. Herkesten destek bekliyoruz. Bizim gibi binlerce insan var, evlatları için sokağa çıkmıyorlarsa artık ne için çıkacaklar? Biz evlatlarımız için başımızı bu yola koyduk."

7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemine Bursa'dan katılan anne Türkan Mutlu da sadece Türkiye'den değil dünyadan da destek beklediklerini söyledi.

Çocuklarına bir an önce kavuşmak istediklerini dile getiren Mutlu, evlatları için her şeyi göze alarak eyleme devam ettiklerini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Bingöl
  4. Diyarbakır anneleri
  5. Kadın Sivil Toplum Örgütleri
  6. Anadolu Ajansı

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