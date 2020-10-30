Kadın polisin şehit olduğu kazanın kararında uyuşturucu vurgusu
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonetiyle, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Sedat A., yargılandığı İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’tan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sedat A.’ya verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığı da belirtildi.