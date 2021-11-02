Kadın öğretmenden öğrencilere skandal sözler

Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı.

Tartışma anı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından kaydedilirken, öğretmenin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun." diyerek hakaret içerikli cümleler kurduğu kaydedildi.

Öğrenciler şikayette bulundu

Bu anlar sosyal medyada yayılmaya başlarken, öğrencilerden A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y., karakola giderek Y.T. hakkında şikayetçi oldu.

Öğrencilere küfür etti

Ders esnasında sürekli küfrettiği iddia edilen öğretmenin, videoda da öğrencilerine "Hırsız, o... çocukları" dediği duyuldu.