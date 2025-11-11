  • İSTANBUL
Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!
Gündem

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

İstanbul Kartal'da bir kadın müşteri yolu uzatan taksi şoförünü hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ardından karakola giderek şikayetçi olan taksi şoförü, uygulamadan taksi çağırılınca 50 lira fark olduğunu, köprü parasının da müşteriye ait olduğunu ayrıca yol çalışması nedeniyle yolu uzattığını iddia etti.

Beyoğlu'ndan Kartal Atalar Mahallesi'ne gitmek için taksiye binen kadın yolcu, taksi şoförünün fazla ücret almak için yolu uzattığını görünce taksici ile tartıştı. Taksici İbrahim K. ise navigasyon kullanarak lokasyona gittiğini ve yol çalışması olduğu için başka güzergah kullandığını iddia etti. Yolcu kadın, ücreti eksik ödeyince araçtaki tartışma alevlendi. Taksicinin parayı tam istemesi üzerine kadın, taksi şoförünün kafasına cep telefonuyla vurdu.

Telefonla polis çağıran kadın daha sonra araçtan indi ancak taksici kadına polis gelene kadar beklemesini söyledi. Kadın, evine doğru yöneldiği esnada cep telefonuyla kayıt alan taksi şoförünün başına tekrar vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralandığını bildiren taksici İbrahim K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Takside yaşanan kavga, araç kamerasıyla kaydedildi.

'YOLDA ÇALIŞMA VARDI' İDDİASI

Taksi şoförü İbrahim K, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, navigasyonla yolcunun gösterdiği istikametten devam ederken Göztepe Köprüsü'nde çalışma olduğunu görünce rota değiştirdiğini ve yolun 1,2 kilometre uzadığını söyledi. İbrahim K, uygulamadan taksi çağrıldığında 50 lira fark alındığını, köprü geçiş ücretinin de müşteriye yansıtıldığını belirtti.

Yolcu tarafından darbedildiğini, kafasının yarıldığını ifade eden İbrahim K, "Görgü şahitlerim de var. Kartal Devlet Hastanesine gittik. Kafamda şu an 3 dikiş var. Hastaneden aldığım darp raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum" dedi.

