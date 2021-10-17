Kadın muhtar öncü oluyor

Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş mahallesinin muhtarı Özlem Çelik, civar mahallelerdeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları için kurduğu kooperatifle ürettikleri yöresel lezzetleri, tüketiciyle buluşturuyor.

Konya'nın Karapınar, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinin kesiştiği Karacadağ eteklerinde kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Yasası'ndan önce köy statüsündeki mahallelerde yaşayan kadınların hayatı, Özlem Çelik'in muhtar seçilmesiyle değişmeye başladı.

İki çocuk ve bir torun sahibi 46 yaşındaki Çelik, 100 nüfuslu Öbektaş Mahallesi'nde 2019'daki seçimde muhtar oldu.

Önceki dönem aday olan eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlık yarışını 11 oyla kazanan Özlem Çelik, kadınlardan gördüğü destekle kolları sıvadı.

Karacadağ'ın "Özlem muhtarı", ev işleriyle ilgilenen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için kooperatif kurmaya karar verdi.

Köylerdeki 42 kadınla yola çıkan muhtar Özlem Çelik, gıda, tekstil ve el sanatlarıyla üretim yaparak, hane halkında ekonomik kalkınmayı hedefliyor.

Bölgede tüketim için yetiştirilen üzümü ekonomiye kazandırmayı hedefleyen kadınlar, ürettikleri 3 ton pekmezi "Köyözü" markasıyla tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kadın girişimciler, yaklaşık 1 aylık yoğun çalışmanın ardından üretilen, aroması ve tadıyla da beğenilen doğal pekmezden, yaklaşık 200 bin lira gelir elde etmeyi bekliyor.

Mahallede altyapı çalışmaları ve ekonomik gelir getirici projelere yoğunlaştıklarını anlatan Çelik, "Koyun yetiştiriciliği ve bal üretimine ilişkin projeler hayata geçirildi. Şu anda köyde herkes bal üretiyor, 'ballı köy' olalım diyorlar. Geçen yıl FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından köyde 10 kişiye arı verildi. Biz de bu çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.