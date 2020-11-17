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Aktüel Kadın kursiyerlerden Kovid-19'la mücadeleye "sedye örtüsü, maske ve önlük" desteği
Aktüel

Kadın kursiyerlerden Kovid-19'la mücadeleye "sedye örtüsü, maske ve önlük" desteği

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi'nde tekstil alanında kurs alan kadınlar, kurulan atölyede gönüllü olarak sedye örtüsü, maske ve önlük dikiyor - Yaklaşık 20 kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gönderilen malzemeleri işleyerek günde yaklaşık 2 bin ürün üretiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:02:34 -
Kadın kursiyerlerden Kovid-19'la mücadeleye "sedye örtüsü, maske ve önlük" desteği

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde İŞKUR desteğiyle tekstil alanında kurs alan kadınlar, gönüllü olarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ürettikleri ürünlerle destek veriyor.

Yaklaşık 20 kursiyer kadın, eğitimleri bittikten sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki atölyede, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere sedye örtüsü, maske ve önlük dikiyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, AA muhabirine, TOGEM bünyesinde birçok kurs verdiklerini, tekstil alanında da yaklaşık 20 kadın kursiyerlerinin bulunduğunu anlattı.

Kadınların aldıkları kurs sonrasında Kovid-19 ile mücadeleye katkı vermek amacıyla ne yapabileceklerini düşündüklerini, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kendilerine malzeme temin edilmesi halinde salgın servislerinde kullanılmak üzere çeşitli ürünler üretebileceklerini kendilerine ilettiklerini dile getiren Bereket, hastaneyle kurdukları irtibat sonrasında bu düşünceyi hayata geçirdiklerini belirtti.

- Günde 2 bin maske, sedye örtüsü, önlük dikiliyor

Gönüllü kadınların gelen malzemelerle her gün yaklaşık 2 bin maske, sedye örtüsü ve önlük diktiğini bildiren Bereket, şöyle konuştu:

"Burada öğrenmenin ve üretmiş olmanın verdiği bir mutluluk var. Bizler de bundan dolayı son derece memnunuz. Kursiyer kadınlarımız tarafından üretilen bu ürünlerle hastanede çalışan sağlık personellerimizin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Malzemeleri hastane bize veriyor, bizlerde ücret almadan kendilerine dikip veriyoruz. Her gün üretilen malzemeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiyoruz."

Kursiyerlerden Aysel Ebil ile Kadriye Aslan da merkezde güzel bir ortam olduğunu, kurs sayesinde aldıkları eğitimle sağlık çalışanlarına destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.


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