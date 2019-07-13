Kadın kooperatifleri güçlendirilecek Kilis’te, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kilis’te, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeKadın tarafından kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin artırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin artırılması eyleminin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan kadın kooperatifçiliği çalışma grubu bir araya geldi.Toplantıda yıllık çalışma planı taslağı görüşülerek yapılacak programlar ele alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.