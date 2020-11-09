  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları sürüyor
Aktüel

Kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen rehberlerin 81 ildeki tüm kuruluşlarda uygulanması için eğitimler gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:46:26 -
Kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevlerinin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi ile Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberinin uygulanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı hedefleri doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konukevlerinin daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski olan mağdur kadınlara yönelik üç kadın konukevi ile Ankara'da, özel ihtiyacı bulunanlara yönelik bir kadın konukevinin ihtisas kuruluşa dönüştürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen 'Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi' ile 'Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberi'nin 81 ildeki tüm kuruluşlarda uygulanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu rehberler, hizmet modellerine göre yapılandırılan fiziksel, yönetsel ve mesleki standartları içeriyor.

Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları ile Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberlerine yönelik eğitimler de gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Uzaktan Eğitim Modülü aracılığıyla oluşturulan sanal sınıflarda toplam 120 oturumda kuruluş idarecisi ve meslek elemanlarının hizmet standartları ve öz değerlendirmeye yönelik bilgilendirilmeleri yapıldı, uygulamada görülen aksaklıklara yönelik eğitimler verildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığ..
Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
Dünya

Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ saldırısında Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 11 kişinin öldüğü açıklandı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay