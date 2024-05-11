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Gündem Kadın hükümlülerle ilgili Anneler Günü kararı
Gündem

Kadın hükümlülerle ilgili Anneler Günü kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 14:33:00 -
Kadın hükümlülerle ilgili Anneler Günü kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunan kadınlarla ilgili "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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