Tokat’ta kocasına yardım eden kadın hızarcı ekmeğini odundan çıkartıyor.

Tokat’ta işçi emeklisi 4 çocuk babası Osman Aktaş (75) eşi Ayşe Aktaş (55) ile birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesinde seyyar hızar aracı ile vatandaşa hizmet veriyor. Emekli olduktan sonra yaklaşık 30 yıldır hızarcılık yapan yaşlı adama en büyük destekçisi ise eşi. Kütükleri, dal parçalarını eşi yardımı ile hızardan geçiren Aktaş, birikimleri ile Hacca gittiklerini bir yılda eşini Umre ’ye gönderdiğini söyledi. İşçi parasının fazla olması nedeniyle eşi ile birlikte çalışmaya başladıklarını belirten Aktaş, “Hanımla beraber çalışıyoruz. Amele tutsam 100 lira yevmiye istiyor. Bugün 60 lira para aldık, ne vereyim ona. O nedenle beraber çalışıyoruz. Eşime de hakkını inkar etmiyorum, bazen veriyorum bazen vermiyorum. Karı koca arasında ufak tefek olacak o kadar” dedi.

Hanımının isteği üzerine birlikte çalışmaya karar verdiklerini ifade eden Aktaş, “Evde çoluk çocuk bizi işgal edecek kimse yok, ’Ameleye para verme birlikte çalışalım hacca gidelim’ dedi. Bir sene çalıştık para biriktirdik. Yazıldık, çıkmadı. İkinci sene 2009 yılında hac çıktı. Haccımızı yaptık. Ayrıca hanım Umre’ye gitti. Geçinip gidiyoruz” diye konuştu.

Ayşe Aktaş ise kocasına kendisinin çalışmak için teklifte bulunduğunu ifade ederek, “Eşime, başkasını çalıştırma birlikte çalışalım dedim. Rabbim nasip etti çalıştık, kazandığımızla Hacca gittik. Bu yaşta çalışmak zor olsa da ekmeğimizi alın teri ile kazanıyoruz” diye konuştu.