Kadın hakemi saha ortasında dövdüler

Gana'da kadın futbol takımları arasında düzenlenen bir turnuvada oynanan yarı final maçı, büyük bir skandala sahne oldu. Prisons Ladies ile Ampem Darkoa'yı karşı karşıya getiren mücadelenin hakemi Theresa Bremansu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Ladies'i destekleyen bir erkek seyirci tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Federasyon saldırıyı kınadı

Darkoa'nın 1-0 kazandığı müsabakanın sonunda yeteri kadar uzatma oynatmadığı için saldırıya maruz kaldığı öğrenilen FIFA hakemiyle ilgili olarak Gana Futbol Federasyonu Normalleştirme Komitesi'nden de flaş bir açıklama geldi.

Saldırıyı sert bir dille kınayan komite, failin gerekli cezayı alacağını vurguladı. Öte yandan Gana Emniyeti de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.