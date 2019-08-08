Kadın güreşçiler, İstanbul'da kamp yapacak



ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın güreşçiler, 14 Ağustos'ta İstanbul'da kampa girecek.

Milliler, çalışmalarını 24 Ağustos'a kadar Sarıyer'deki kamp merkezinde sürdürecek. Teknik direktörlüğünü Efraim Kahraman'ın yaptığı milli takımın kamp listesinde 12 sporcu yer alıyor.

Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.