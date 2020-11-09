  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği
Ekonomi

Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği

Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi, kadın girişimcileri çevrim içi kermeste buluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:12:00 -
Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği

Kermeste 18 yaşını doldurmuş, “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi ile dijital pazarlama eğitimi almış, ürün tanıtımı ve ürününün satışını yaptığı açık bir hesabı olan, el yapımı ürünlerini satan kadın girişimciler Habitat Derneği’nin YouTube kanalında buluştu. 188 kadın girişimcinin başvuru yaptığı kermeste ilk elemenin ardından çevrim içi düzenlenen mülakat aşaması ile belirlenen 10 kadın girişimci, kermese katılmaya hak kazandı. Kermeste, girişimci kadından tasarladığı ve imal ettiği keçeleri Yeni Zelanda’ya kadar satan girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri çanta, dekoratif eşya ile amigurumi örgü ürünlerini sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Yandaş Gökhan'ı nakavt eden dolar tespiti!
Gündem

Yandaş Gökhan'ı nakavt eden dolar tespiti!

Aslı astarı olmayan çıkışlarla hükümete saldırarak CHP'li belediyelerden konser kapmayı adet edinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, d..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay