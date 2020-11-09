Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği

Kermeste 18 yaşını doldurmuş, “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi ile dijital pazarlama eğitimi almış, ürün tanıtımı ve ürününün satışını yaptığı açık bir hesabı olan, el yapımı ürünlerini satan kadın girişimciler Habitat Derneği’nin YouTube kanalında buluştu. 188 kadın girişimcinin başvuru yaptığı kermeste ilk elemenin ardından çevrim içi düzenlenen mülakat aşaması ile belirlenen 10 kadın girişimci, kermese katılmaya hak kazandı. Kermeste, girişimci kadından tasarladığı ve imal ettiği keçeleri Yeni Zelanda’ya kadar satan girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri çanta, dekoratif eşya ile amigurumi örgü ürünlerini sergiledi.