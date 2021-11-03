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Kadın - Aile Kadın girişimciler iş birliği çalıştayı gerçekleştirildi
Kadın - Aile

Kadın girişimciler iş birliği çalıştayı gerçekleştirildi

Toplantıda; Düzce Üniversitesi’nin üretimini gerçekleştirdiği misellenmiş mantar kompostu, tıbbi ve yenilebilir mantar, tarımsal kompost ve malç materyali üretimi ile ilgili kadın girişimcilere ve halka sertifikalı eğitimler verilmesi, sıfır atık felsefesi doğrultusunda tarımsal atıkları değerlendirmeleri gibi konular işlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:57:00 -
Kadın girişimciler iş birliği çalıştayı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Üniversite-Kadın Girişimciler İş Birliği” başlıklı program gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ev sahipliği yaptı. Toplantıda; Düzce Üniversitesi’nin üretimini gerçekleştirdiği misellenmiş mantar kompostu, tıbbi ve yenilebilir mantar, tarımsal kompost ve malç materyali üretimi ile ilgili kadın girişimcilere ve halka sertifikalı eğitimler verilmesi, sıfır atık felsefesi doğrultusunda tarımsal atıkları değerlendirme ve gelir elde etme konularında ikili iş birliği yapılması, her türlü zirai atığın katma değerli ürünlere dönüştürülebileceği düşüncesinin halka anlatılması konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çalıştayda ayrıca tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda proje yazma eğitimleri verilmesi, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi konularında da görüş alışverişinde bulunularak ikili iş birliği olanaklarının daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

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