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Aktüel Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti
Aktüel

Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti

Üç kadın girişimcinin ürettiği ipek maskeler defalarca yıkansa dahi özelliğini kaybetmiyor - Firmanın kurucu ortaklarından Prof. Dr. Nazan Savaş: - "Amacımız daha çok Hatay'ın ipeğinin gün yüzüne çıkarılması, bir marka değeri kazanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılmasıydı. Bu sırada ipek maske tasarlamayı düşündük"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:57:33 -
Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - İpek böcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı Hatay'da 3 kadın girişimci, kurdukları firmayla ipek maske üretimine başladı.

Hataylı girişimciler Nazan Savaş, Suzanna Tenekecioğlu ve Esra Ünver Ağca, Hatay ipeğini daha fazla tanıtmak için Hatay Teknopark bünyesinde "Sericum-Antakya" adıyla firma kurarak ipekten maske üretmeye başladı.

Kadın girişimciler, atölyelerinde sipariş üzerine ürettikleri farklı renklerde ve tasarımlarda maskelerle, hem Hatay ipeğini tanıtıyor hem de e-ticaret üzerinden satış yapıyor.

Firmanın kurucu ortaklarından aynı zamanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, AA muhabirine, Hatay ipeğini tanıtmak üzere çıktıları yolda Hatay Teknopark'ın da desteğiyle ipek maske üretimine başladıklarını anlattı.

Bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Amacımız daha çok Hatay'ın ipeğinin gün yüzüne çıkarılması, bir marka değeri kazanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılmasıydı. Bu sırada ipek maske tasarlamayı düşündük. Daha sonra bilimsel yayın araştırmasına girdim ve literatür taramaya başladım. Çok yeni bir yayınla karşılaştım, orada ipek kumaşın hidrofobik özelliğini okudum. Şöyle ki ipek, su korkak bir kumaş, nemlendirmiyor, dolayısıyla damlacık ve aerosol geçirmeye yani havada asılı kalan virüs veya bakterileri taşıyan partiküllerin geçirgenliğine karşı son derece dirençli bir kumaş. Bu çerçevede de maske olabilir, neden olmasın? diyerek yola çıktık."

İpek maskenin defalarca yıkanmasına rağmen özelliğini yitirmediğini kaydeden Savaş, bu ürünün aynı zamanda rahat nefes aldırdığını ve alerji yapmadığını söyledi.

- Gelinlere özel tasarım

Firma ortaklarından Suzanna Tenekecioğlu ise tasarımların renkli, güpürlü veya dantelli olmak üzere çeşitlendirildiğini aktardı.

Bu çeşitliliğin de talepte yoğunluk sağladığını ifade eden Tenekecioğlu, "İpek maskeye baya bir talep oldu, bu da bizi mutlu ediyor. Kullanıldıkça daha çok tercih ediliyor. Renkli maskelerimizle insanlar daha şık, hoş olsun istedik. Ürünlerimizi dantel veya güpürle de geliştirdik, onlar da özel günlere uygun olsun istedik, özellikle gelinler ve iyi günlerde takmak isteyenler tarafından tercih ediliyor." dedi.

İpek maskenin yaz-kış kullanılabilir olduğunu ifade eden Tenekecioğlu, sipariş aldıkları renkli maskelerin tanesini 120, özel günlere uygun hazırlanan güpürlü veya dantelli ipek maskelerin ise tanesini 180 liradan pazarladıklarını sözlerine ekledi.

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