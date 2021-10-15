Kadın girişimciden büyük başarı

Düzce'de 46 yaşındaki Sultan Mutlu, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliği alanında aldığı eğitim sonrası, eski fındık deposunu üretim tesisine çevirerek iş hayatına atıldı.

Cumayeri ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Mutlu, mantar yetiştiriciliğini profesyonelce yürütmek için araştırma yaptı.

"Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında 2016'da "sağlık" ve "çevre" alanlarında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesindeki çalışmaları inceleyen Mutlu, geçen yıl Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) tarafından açılan Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği kursuna başvurdu.

Kursu tamamlayan Mutlu, daha sonra ailesinin de desteğiyle tıbbi mantar yetiştiriciliği için Cumayeri ilçesindeki eski fındık deposunu üretim tesisine çevirmeye karar verdi.

Mutlu, GETAT Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ile öğretim görevlisi Selime Semra Erol'dan, mantar yetiştiriciliği ve tesis kurulumu için teknik ve akademik destek aldı.

İş hayatına atılarak aile bütçesine katkıda bulunan kadın, pazar sıkıntısı yaşamadan GETAT'a verdiği ürünlerin tıbbi alanda kullanılmasını sağlıyor. Sultan Mutlu, mantar yetiştiriciliğinde önceden bilgisinin olmadığını, araştırmaları sonucu bu işi yapabileceğine karar verdiğini söyledi.

GETAT'ın kursuna katıldığını anlatan Mutlu, "Eğitimin ardından denemek istedim. Sonuç aldım. Kararımı ailemle paylaştım. Ailemden yardım almam gerekti. Bütün şartları bir araya getirdikten sonra deneme aşamasına geçtik." diye konuştu.

Mutlu, fındık deposunda üretim yaptığını dile getirerek, "Benim için bu iş öncelikle bir hobiydi, hatta bu işle ilgili çok ince hesaplar yapmadım. İlk başlarda hediye ettim mantarları çevreme. Ancak kabaca bir hesap yaptığımız zaman gerçekten güzel bir kazancı var bu işin. Yeni yılda başladım. İlk deneyimimdi ve ilk mahsulü topladık bu sene. Aldığımız sonuçtan dolayı da çok mutluyum. Yaşadığım ilk deneyimin ardından bu kadar güzel sonuç almak benim için büyük başarı." ifadelerini kullandı.



Kadınlara, üretime katkıda bulunmaları çağrısı yapan Mutlu, "Girişimcilik düşünen kadınların, hayalperest olmamaları ve sağlam adımlar atarak gerçekçi verilerle hareket etmeleri lazım, pes etmeden. Bir denemede de vazgeçmesinler." dedi.