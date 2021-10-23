Kadın girişimci mikro kredi desteğiyle üretici oldu

Gaziantep'te mikro kredi destekli aldığı biber çekme makinesiyle iş hayatına atılan Fatma Özmetin, her geçen gün artan taleplere yetişebilmek için makine sayısını 4'e çıkardı.

Nurdağı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki girişimci Fatma Özmetin'in mikro krediyle tanıştıktan sonra hayatı değişti. 2011 yılında teşvikle aldığı biber çekme makinesiyle iş hayatına atılan Özmetin, yıllık işlediği 8 ton biberden elde ettiği bir ton salçayı yurt içi piyasasında satışa sunuyor.

Salçanın yanı sıra yıllık 200 kilogram toz biber, 300 kilogram turşu ve 15 bin dolmalık kuru biber üretimi gerçekleştiren Özmetin'in hedefi, işlerini büyütüp ticaret ağını genişletmek.

Fatma Özmetin, mikro krediyle kurduğu işle kimseye muhtaç olmadan 6 çocuğunu okutup evlendirdiğini anlattı.

Komşularının yönlendirmesiyle atıldığı iş hayatında sürekli kendisini geliştirdiğini belirten Özmetin, "Önceleri bir makineyle salça üretimine başladım. Kardeşlerimin de desteğiyle daha büyük makineler aldım. Eşimin dostumun tavsiyeleri üzerine çeşitli illere açıldım. Yaklaşık 8-9 yıldan bu yana sürekli kent dışına ürün yolluyorum. Allah'a şükür hiçbir şikayet almadım, hala da devam ediyorum." dedi.

Özmetin, makine sayısını çoğaltarak daha büyük bir tesis kurmak istediğine değinerek, "Aldığım mikro krediyle sadece benim değil, tüm ailemin hayatı değişti. Çünkü 6 çocuğumu da okutup büyüttüm evlendirdim ve ev, bark sahibi yaptım. Şu anda 9 torunum var ve çevremdeki herkes hem takdir ediyor hem de beni örnek alıyor. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde kızlarım ve gelinlerim de bana yardım ediyor." diye konuştu.