Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan AK Parti Milletvekilini hedef aldılar! FETÖ’cü zihniyetten skandal

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Konya’nın yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda, kadına şiddet konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Hülya Atçı Nergis, kararın kaldırılmasının yerinde olduğunu söyleyerek solak zihniyet ve FETÖ’cülerin hedefi haline geldi.

Nergis, “Avrupa’nın ve bizim beslendiğimiz değerler farklı. Biz ayrı bir gelenekten gelen kültüre sahibiz. Avrupa’da daha çok insan üzerinde duruluyor. Tamamen birey ve şahıs odaklı bir yaklaşım var. Ama bizim değerlerimize baktığınızda bizim için bireyler kadar aile kurumu da çok önemli. Biz olaylara daha kolektif yaklaşıyoruz. Bizim için aile korunması gereken bir kurum. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin yaklaşımını doğru bulmuyorum” dedi.

Kadına şiddet olmamalı ve erkeğe de şiddet olmamalı diyen Nergis, ‘’O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor. Ben ezber bozdum bu konuda. Belli kesimlerin eleştirisi oldu, ben doğruyu söylüyorum. Erkeğe ayrı muamele, kadına ayrı muamele beni şahsen rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Hülya Atçı Nergis’in “Türkiye’de öldürülen erkek sayısı kadın cinayetlerinden 12 kat fazla” sözlerini provake amaçlı gündeme getiren FETÖ’cü internet sitesi, 'daha önce Nergis’in kadın cinayetleri haberlerinin ‘abartıldığını’ savunarak...' ifadesini kullanıp sözlerinin tepki çektiğini iddia ederek ahlaksızlığını bir kez daha göstermiş oldu.

Birgün, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 gibi siteler Nergis’i sözlerini çarpıtarak hedef tahtasına koydu.