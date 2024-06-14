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Yerel Eski eşten cinayet
Yerel

Eski eşten cinayet

Yeniakit Publisher
2024-06-14 15:43:06 - 2024-06-14 15:43:06
Eski eşten cinayet

Bir yıl önce boşandığı eski eşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren Astsubay Seçkin Ergü, polis ekipleri tarafından tutuklanırken, 2 çocuk annesi kadının barışmaya ikna edemediği için öldürdüğü belirlendi.

Adana'da eski eş cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi.

1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü.

Hayatını kaybetti

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti.

Çocuklarını asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan hayatını kaybetti.
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Ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan astsubay Seçkin Ergü hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı astsubay Seçkin Ergü ile ilgili olarak ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı.

Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanık astsubay Ergü’nün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianameden

İddianamede, sanık astsubay Seçkin Ergü’nün olay günü eski eşi Feray Balkan ile tekrar barışmak ve maddi konuları görüşmek için kayınvalidesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına giderek beklediği belirtildi.

Barışmak istemediği için öldürdü

Astsubay Seçkin Ergü’nün, Dr. Feray Balkan’ın 2 çocuğu ile apartmana girdiğini görüp arkalarından içeri girdiği, ardından da çocuklarını asansöre bindirip annesinin evine gönderen, barışmak ve konuşmak istemediğini söyleyen eski eşi Dr. Balkan’a, çıkan tartışma sonucu beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Hakim karşısına çıkacak

Seçkin Ergü’nün suçunu kabul ettiği de belirtilen iddianamede, olayın kamera görüntüleri, uzmanlık raporları, adli tıp raporuna da yer verildi. Sanık Seçkin Ergün, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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