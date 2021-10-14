  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Hakkı Karadayı başı yarı kapalı biriyle röportaj yapar mıydı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun korosuna o da katıldı! Ümit Özdağ’dan kendisine suikast iddiası… Devleti suçladı

Akşener’in doğal gaz cehaleti! 'Elma ile armudu birbirine karıştırıyor'

Facebook savaş suçu işliyor! Filistin katliamını örtbas ettiler

Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

CHP’li İBB bağlı şirketler zarar ederken İmamoğlu, o gruba zam yaptı

Çocuk tecavüzcülerini mahkemede Diyanet Başkanı mı, avukatlar mı savunuyor?

Kuyumcular o rakamları telaffuz etmeye başladı! Gram altında bomba tahmin

CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar

Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti
Kadın - Aile Kadın çiftçiler Bursa’da
Kadın - Aile

Kadın çiftçiler Bursa’da

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" üyelerinden oluşan kadın çiftçiler ile Toplumsal Cinsiyet-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan yayımcı ve danışmanlara, kadın çiftçi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini incelemek üzere Bursa’ya teknik geziler düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 18:33:00 -
Kadın çiftçiler Bursa’da

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" üyelerinden oluşan kadın çiftçiler ile Toplumsal Cinsiyet-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan yayımcı ve danışmanlara, kadın çiftçi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini incelemek üzere Bursa’ya teknik geziler düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü - Orta Asya Bölge Alt Ofisi (FAO SEC) işbirliğinde yürütülen “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” (TAYDAP) kapsamında Eskişehir pilot il seçilmişti. Projenin sonucunda oluşturulan Kırsalda Kadın Paydaş Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Danışma Grubu (KKDG) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 10 Aralık 2020 tarihinde Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği" kuruldu.

Kurulan dernek üyeleri ve onların önderlik ettiği İnönü Oklubalı, Sivrihisar Kaymaz, Mahmudiye Kaymazyayla ve Seyitgazi Sarıcailyas mahallelerinde bulunan 14 kadın çiftçi, 7 paydaş danışma gurubu üyesi ve 15 yayımcı teknik personelle birlikte teknik geziler yapıldı. Teknik gezi sonrasında kadın çiftçiler, aldıkları teorik eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne onlara sundukları bu fırsattan dolayı teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası
Dünya

İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası

Nusret‘in Londra’da açtığı restoran yüksek fiyatlarıyla ülke gündemindeyken bir fiyasko da 'yorum engelleme' tartışmalarıyla patlak verdi. N..
Soros’un kalemşörleri şer cephesiyle kol kola
Gündem

Soros’un kalemşörleri şer cephesiyle kol kola

Batı’nın etki ajanları CHP üzerinden Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeye devam ediyor. Spekülatör George Soros’un fonladığı RSF örgütünü..
LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık
Gündem

LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık

Sapıklığı ve LGBTİ’yi öven dizilerin giderek artmasının ardından sonunda Süpermen’i de gay yaptılar. Süperman adlı çizgi romanın yapımcı şir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay