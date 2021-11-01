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Kadın - Aile Kadın budu köfte tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kadın budu köfte tarifi, nasıl yapılır?

Tam kıvamında, en lezzetli Kadın Budu Köfte nasıl Yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:33:00 -
Kadın budu köfte tarifi, nasıl yapılır?

Tam kıvamında, en lezzetli Kadın Budu Köfte nasıl Yapılır? İşte tarifi

Malzemeler

  • 600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
  • 1 soğan
  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Panelemek için

  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • Yarım çay bardağı buğday unu
  • 1 yumurta

3 su bardağı ayçiçeği yağı (Kızartmak için)

Yapılışı

Kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın. Orjinal kadınbudu köfteyi, barbunya pilaki ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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