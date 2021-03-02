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Spor Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Spor

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:01:00 -
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Öznur Kablo derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçı da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda otururken, 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Öznur Kablo, 84-76'lık skorla kazanmıştı.

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