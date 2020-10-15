Kadın basketbolcular meme kanserine dikkati çekmek için sağlıkçılarla maç yaptı

SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayan Samsun Canik Belediyespor ekibi, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için sağlık çalışanlarıyla maç yaptı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle kadın sporcularla hastane bahçesinde basketbol oynadı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Meme kanserinin görülme yaşının düştüğüne işaret eden Şen, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk kapsamında meme kanserine dikkati çekmek için şehrimizin kadın basketbol takımı bize destek oldu. Meme kanseri sık görülen hastalıktan biri. Son yıllarda tarama yaşı daha da düştü. Biz de meme kanseri farkındalığı oluşturmak için basketbol maçı düzenledik. Bize destek olan Samsun Canik Basketbol takımına çok teşekkür ederiz."

Samsun Canik Belediyespor Başkanı Zafer Şimşek ise sağlık için bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.