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Ekonomi Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek
Ekonomi

Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:32:00 - 2023-06-24 12:46:31
Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi kapsamında bu yıl 721 kadın balıkçı gemisi sahibine 4,1 milyon lira ödeme yapıldı. Dev destek

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de küçük ölçekli balıkçılığın pazar ve gelir imkanlarının çeşitlendirilmesi, güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bununla birlikte küçük ölçekli balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, işleme-değerlendirme faaliyetlerinde kadınlar da güçlü bir şekilde yer alıyor.

Ülkede diğer üretim alanlarında olduğu gibi balıkçılık sektöründe de kadın varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor ve bu doğrultuda politikalar uygulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kadın balıkçıların da yer aldığı küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri 2017'den itibaren destekleme kapsamına alındı. Bu destekleme modelinde söz konusu yıldan bugüne kadar toplam 152,6 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu yıl ki desteklemelerde ilk defa balıkçı gemisi sahibi veya ortağı kadınlara yüzde 25 daha fazla ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 55 ilden toplam 15 bin 242 destek ödemesi yapılan küçük ölçekli balıkçıdan 721'ini kadın balıkçılar oluşturdu. Bakanlığın uyguladığı pozitif ayrımcılıkla 721 kadın balıkçı gemisi sahibine 4,1 milyon lira ödeme yapıldı.
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FAO su ürünleri yetiştiriciliğinde kadınları ve gençleri destekliyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kadınlar ile gençlerin varlığını ve rollerini artırıp güçlendirmeyi tüm dünyada destekliyor.

Örgüt ayrıca bu alanda kadınlar için fırsat eşitliğini teşvik ediyor, geleceğin balıkçı topluluklarını desteklemek için kadınların ve gençlerin mesleki eğitimine vurgu yapıyor.

Öte yandan, balıkçılık sektöründe kadınlar çeşitli alanlarda ön plana çıkıyor. Tekne bakımından ağ onarımına, balık kasalamaktan satışına kadar daha birçok faaliyette kadın eli bulunuyor. Küçük ölçekli balıkçılıkta ve iç su avcılığında tayfa olarak eşine yardım eden pek çok kadın balıkçının varlığı dikkati çekiyor.

Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri artırıldı

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, gemi boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla kıyasla yüzde 240 ila 314 oranları arasında yükseltildi.

Birim destekleme tutarları en düşük 3 bin 500 lira, en yüksek ise 6 bin lira olacak şekilde düzenlendi.

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