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Aktüel

Kadın astsubaylardan depremzedelere destek

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:37:01 -
Kadın astsubaylardan depremzedelere destek

VAN (AA) - Van'da, İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen mahallede yardım faaliyetinde bulundu.

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde, vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türk Kızılayınca ağır hasarlı yapıların bulunduğu mahallede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı sürüyor.

Gürpınar Kaymakamlığı ve belediye ekipleri de evlerine giremeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıttı.

Depremin hemen ardından mahalleye ulaşan AFAD, jandarma ve İHH ekipleri, depremzedeler için getirilen 202 çadırın kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar da depremden etkilenen mahalleye gelerek çadır kurulumu için ekiplere yardım etti.

Vatandaşların sıkıntılarıyla da yakından ilgilenen kadın astsubaylar, Kızılay ekipleriyle beraber yemek dağıttı, vatandaşlara yardım kolileri ulaştırdı.

Depremzede çocuklarla da oyun oynayarak moral veren kadın astsubaylar, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokundu.

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