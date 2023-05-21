Kadıköylü faşist bir azgın azınlık Hulki Cevizoğlu’na saldırdı
14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim bölgesinde yer alan Kadıköy'de, bir grup faşist azgın azınlık tarafından protesto edildi.
Hulki Cevizoğlu’nun Ak Parti’den milletvekili seçilmesi, Kadıköy'deki CHP’li bir grup tarafından "Büyük hayal kırıklığısın" tepkisiyle karşılaştı. Kendileri gibi düşünmeyenleri itibarsızlaştırmaya, aşağılamaya, küçük düşürmeye alışık olan Kadıköylü faşist bir grup Hulki Cevizoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi.
Provokasyon yapmak amacıyla soru soran faşistler Cevizoğlu’nun verdiği yanıtları bile dinlemeyerek ‘yuh’ çekmeye devam ettiler.