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Aktüel Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:35:00 -
Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Kadıköy'de 2 Şubat'ta yapılan izinsiz eylemler sırasında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkeme sorgularında, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını, polis aracına zarar vermediklerini söyleyerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler N.E., A.K., M.C.D., ve Ö.Ş., “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kamu malına zarar verme”, “terör örgütü propagandası yapma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, şüpheliler Y.E.K. ve R.A. hakkında ise “konutunu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı.

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