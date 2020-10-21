  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi
Aktüel

Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi

Tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çaptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:39:16 -
Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar kick boksçu Berke Şahin ile Tevfik Karakaya'ya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.Tutuksuz sanık Okan Canyurt ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Ömer Özdemir'in babası ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, yaşanan olaydan ötürü yüreğinin halen yandığını ifade ederek, "Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Ömer Özdemir'in ailesinin avukatları ise her sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Berke Şahin, çok pişman olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Diğer tutuklu sanık Tevfik Karakaya ise evinin önünde gelişen ve istemeden karıştığı olaydan ötürü üzgün olduğunu, yaşanan olaya engel olmak istediğini, hayatı boyunca insanlara yardım ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca, tutuklu sanıkların olay sonrası kaçması ve davranışları göz önünde bulundurarak verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmamasına hükmedildi.

Heyet, tutuksuz sanık Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül'de sanık Berke Şahin'in, kız arkadaşıyla Kadıköy'de araçlarını park ettikleri yere yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve Enes Erkan'ın sözlü tacizine uğradıkları ifade edilmişti.

İddianamede, bunun üzerine sanık Berke Şahin'in kız arkadaşını aynı sokak üzerinde bulunan bir kafedeki arkadaşlarının yanına bıraktıktan sonra geri döndüğü, Özdemir ve Erkan'ı darbetmeye başladığı anlatılmıştı.

Berke Şahin'in arkadaşı olan Tevfik Karakaya'nın ve dosyaları tefrik edilen diğer iki şüphelinin de olaya müdahil olduğu, bu esnada diğer şüphelilerin geldiğini gören maktulun olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, Şahin ve arkadaşlarının Enes Erkan'ı darbetmeyi sürdürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, Şahin'in daha sonra arkadaşları olan Tevfik Karakaya, Okan Canyurt ve kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle maktul Özdemir'i motosikletle aramaya başladıkları aktarılmıştı.

Şahin'in ağaçlık alanda saklandığını fark ettiği Özdemir'i kovalamaya başladığı ve bir güvenlik kulübesine sığınmaya çalıştığı esnada arkadan yetişerek bıçakladığı aktarılan iddianamede, 10 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde Tevfik Karakaya'nın da maktulun yanına gelerek Berke Şahin'in olayına müdahil olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özdemir'in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatılmıştı.

Sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
Ermenistan'dan bir kayıp daha
Dünya

Ermenistan'dan bir kayıp daha

Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay