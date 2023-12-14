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Gündem Kadıköy'de zincirleme kaza: İETT otobüsü de karıştı
Gündem

Kadıköy'de zincirleme kaza: İETT otobüsü de karıştı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 20:25:00 -
Kadıköy'de zincirleme kaza: İETT otobüsü de karıştı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kazada İETT otobüsü de dahil olmak üzere 5 araç karıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaptı.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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