Kadıköy'de zincirleme kaza: İETT otobüsü de karıştı
Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kazada İETT otobüsü de dahil olmak üzere 5 araç karıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Kadıköy'de aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaptı.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.