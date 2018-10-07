Kadıköy'de taraftarlardan şaşırtan tepki
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları 65. dakikada oyundan çıkan Reyes'i protesto etti.07 Ekim 2018 Pazar 22:28
Sarı- Lacivertli taraftarların Başakşehir karşısında forma giyen Diego Reyes'e oyundan çıkarken tepki gösterdiği görüldü.
Reyes 65'te yerini Mehmet Topal'a bıraktı.
Diego Reyes'in yerine oyuna giren Mehmet Topal, kariyerinin 500. resmi maçına çıktı.
MAÇIN ARDINDAN TEPKİ DEVAM ETTİ
Maçın bitimiyle birlikte Kadıköy'de tribünlerden 'Ersun Yanal' tezahüratları yükseldi.
Sarı-Lacivertli taraftarlar futbolculara küfürlü tezahüratta bulundu.
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