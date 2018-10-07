THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kadıköy'de taraftarlardan şaşırtan tepki

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları 65. dakikada oyundan çıkan Reyes'i protesto etti.

07 Ekim 2018 Pazar 22:28
Kadıköy'de taraftarlardan şaşırtan tepki

 Sarı- Lacivertli taraftarların Başakşehir karşısında forma giyen Diego Reyes'e oyundan çıkarken tepki gösterdiği görüldü.
 
Reyes 65'te yerini Mehmet Topal'a bıraktı.
 
Diego Reyes'in yerine oyuna giren Mehmet Topal, kariyerinin 500. resmi maçına çıktı.
 
MAÇIN ARDINDAN TEPKİ DEVAM ETTİ
 
Maçın bitimiyle birlikte Kadıköy'de tribünlerden 'Ersun Yanal' tezahüratları yükseldi.
 
Sarı-Lacivertli taraftarlar futbolculara küfürlü tezahüratta bulundu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:28
  1. fenerbahçe
  2. reyes
  3. taraftar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    1. Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    2. Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!
    3. Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapan..
    4. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    6. Galatasaray'ın rakibi Porto'ya ağır..
    7. Kanada’da - 45 hazırlığı
    8. Interpol Başkanı Mıng Hongvey..
    9. Gaziantep'te yüzme havuzunda korku..
    10. Kadıköy'de taraftarlardan şaşırtan tepki
    11. Kafa kafaya çarpıştılar! 3'ü ağır 7..
    12. Rusya'dan Suudi Arabistan'a yanıt!
    13. Güney Kore'deki tayfunda 2 kişi..
    14. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    15. Katil Esed'den küstah açıklama!
    16. Denizli'den çok acı haber! Otomobil..
    17. İsrail uçakları Filistinli..
    18. Interpol Başkanı Hongwei istifa etti!
    19. Cocu'dan şampiyonluk ve istifa..
    20. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?