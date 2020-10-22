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Aktüel Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı
Aktüel

Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 03:39:34 -
Kadıköy'de seyir halindeki ticari taksi yandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, seyir halindeyken alev alan ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden Baki Ak yönetimindeki 34 TKB 29 plakalı ticari taksinin motorundan D-100 Karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı yakınında dumanlar çıkmaya başladı.

Emniyet şeridinde duran sürücünün motor kaputunu açmasının ardından araçtan alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Sürücü Baki Ak, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, taksi kullanılamaz hale geldi.


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