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Yaşam Kadıköy'de park halindeki araçlar kundaklandı!
Yaşam

Kadıköy'de park halindeki araçlar kundaklandı!

İstanbul Kadıköy'de park halindeki iki araç kundaklandı. Ekipler tarafından söndürülen araçlar kullanılamaz hale gelirken saldırganlarla ilgili araştırma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 00:45:00 - 2021-07-20 00:49:51

Kadıköy’de park halindeki iki araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

İki araç kundaklandı

Olay, Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi Evsen Sokak’ta saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın otoparkında park halinde bulunan iki araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan iki aracı söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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